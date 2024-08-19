Lo Celso’ya hücum

Orta alan transferinde geç kaldığı için eleştirilen Fenerbahçe yönetimi girişimlere hız verdi. İngiliz basınına göre Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi Giovani Lo Celso ile yakından ilgileniyor. Ancak bu transferde Fenerbahçe yalnız değil! Arjantinli yıldızı İtalya'dan Roma, İngiltere'den Aston Villa ve İspanya'dan da Real Betis'in istediği belirtildi.

Tottenham'ın Lo Celso'nun fiyatını 13 milyon Euro olarak belirlediği ve söz konusu kulüplerle pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Tottenham'da sözleşmesinin son senesine giren 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 28 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Mevcut piyasa değeri 16 milyon Euro olan Lo Celso'nun bu sezon Tottenham'ın kadro planlamasında yer almadığı belirtiliyor.