Hong imzaya geliyor

Trabzonspor bu sezonki 11. transferini yaptı. Bordo-Mavililer, Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Hyun-Seok Hong'u kadrosuna kattı. Belçika kulübü ile yapılan yoğun pazarlıklar sonucunda futbolcunun transferinin yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeli ile sonuçlandırıldığı öğrenildi. Yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmeler sonucunda da her konuda anlaşma sağlayan Fırtına, yarın şehre gelmesi beklenen futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabilen Hong, geçen sezon 43 maçta 7 gol, 8 asiste imza attı. Bu sezon Gent ile Konferans Ligi'nde maça çıkan Güney Koreli yıldızın UEFA listesine yazılmasında bir sorun olmayacağı da belirtildi.

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