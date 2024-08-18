Genç sultanlar şampiyon

Bu gurur hepimizin... U 20 Kadın Milli Voleybol Takımımız büyük bir mücadeleye sahne olan maçta İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmişti. Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 117 dakika süren final maçında İtalya'yı 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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