Beka Beka iddiası

Transfer çalışmalarında limit sorununa takılan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılı takımın Nice'in kontratını feshettiği Fransız ön libero Alexis Beka Beka ile ilgilendiği öne sürüldü. Cimbom'un 23 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre harekete geçebileceği de gelen haberler arasında.

CİMBOM İLE ADI ANILMIŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gelen Beka Beka'ya Franısz ekiplerinin de ilgisi bulunuyor. İhtiyaç duyulması halinde stoper bölgesinde de görev yapabilen genç futbolcunun 2,5 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.