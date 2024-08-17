TAKVİM gündeme getirmişti! Çiftçinin aracı isyanı: “Bizden üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...”

Son dönemde gündemden düşmeyen sebze meyve fiyatları vatandaşı isyan ettirirken çiftçiler de tepki gösteriyor. Enflasyon mücadeleye de sekte vuran tarladan markete 10 kat fiyat değişiminin 15'i bulan aracıdan dolayı ortaya çıktığı belirtiliyor. TAKVİM dünkü manşetinde bu aracıları ortadan kaldıracak Hal yasasının bir an önce devreye alınması gerektiğini, çiftçinin ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını yazmıştı.

MALİYETİ GEÇTİ

Ürününü maliyetinin altında satmak zorunda bırakılan çiftçiler de aracılara isyan etti. Borçlanıp, büyük emek harcayarak yetiştirdikleri ürünleri toplayamadıklarını söyleyen çiftçiler, "Şu anda tarlada yemeklik domates 3 liraya salçalık domates ise 1.5 liraya kadar düştü. Aynı sorun kavunda karpuzda da var. Diğer yaz ürünlerinin neredeyse tamamında var. Verilen fiyatlar toplama maliyetine bile yetmiyor. Biz ürünümüzü değerine satamazken vatandaşın markette 10 katı fiyata yiyor olması büyük haksızlık" dediler.

FIRSATÇILIK VAR

Salçalık domatese sezon öncesinde 3 lira 75 kuruş fiyat biçen bazı fabrikalar ürünü bol görünce fırsatçılık da yapıyor. çiftçiler, "Daha önce 3 lira 75 kuruş veren fabrikalar şimdi 1.5 lira teklif ediyor. Bu ürünün toplama hariç maliyeti zaten 2.5 lira. Bunun adı açgözlülük, fırsatçılıktır" dediler. Balıkesir ve Bandırma bölgesindeki çiftçiler geçtiğimiz günlerde yol kapatarak yapılan bu haksızlığa isyan etmişlerdi.

ÇENGELCİ SORUNU VAR

Tarladan markete kadar sebze meyvede yaklaşık 15 aracı bulunuyor. Her aracı ürünü bir diğerine devrederken en az yüzde 30 kar ve komisyon koyuyor. Son olarak marketler de fire nakliye bahaneleriyle karlarını artırıyor. Bunların yanında kayıtsız çalışan fatura kesmeyen ve 'çengelci' denilen alıcılar da ürünleri yok pahasına toplayarak market ve pazarlara satıyor.