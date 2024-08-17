PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk: Zaha gelmek istemedi

“Zaha’ya Konya’ya gelebileceğini söyledim. Ancak transfer sürecinde olduğu için kabul etmedi. Sakatlar, gelenler, gidenler. Bu dönemler bizim için zor oluyor. Böyle bir ortamda kazanmak güzel”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Okan Buruk: Zaha gelmek istemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk deplasmanda alınan 2-1lik Konyaspor galibiyetini değerlendirdi. Çok zorlu bir 90 dakika oynadıklarının altını çizen tecrübeli hoca, "Maçın zor geçeceğini biliyoruz. Konya deplasmanı hiçbir zaman kolay olmuyor. Ürettiğimiz pozisyonlar vardı. İptal edilen gol çok tartışmalı. Belli olmayan pozisyonda VAR'ın çağırması ilginç oldu. Sakatlarımız var, transfer süreci var. Bu dönem benim için çok zor oluyor. Herkesin kafası karışık... Kalmak isteyen, gitmek isteyen... Transfer dönemi kapansın diye bekliyorum. Böyle bir ortamda kazandık" dedi.

KEREM'İN KALMASINI İSTİYORUM
Buruk, "Kerem'i 11'de başlatıyorsam burada kalmasını istiyorumdur. Kerem'in hep Avrupa hedefi vardı. Bazen görüşmeler oluyor. Oyuncularımın hepsini kullanmaktan yanayım. Dün Zaha'ya söyledim, 'Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen seni Konya'ya götürebiliriz' dedim. Ancak transfer süreci olduğu için kabul etmedi. Kalırsa da çok önemli, değerli oyuncular" diye konuştu.

NELSSON'A YENİ SÖZLEŞME
Danimarka basını; Sarı-Kırmızılı kulübün Victor Nelsson'a 2028 yılına kadar yeni kontrat önerdiğini öne sürdü. Haberin detayında Galatasaray'ın, 25 yaşındaki oyuncuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | İzmir’de 900 kişi evlerini boşalttı
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor’u 2-1 yendi
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
Hamas’tan Doha’daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: 2 Temmuz’da anlaşmaya uyulmuyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Can Atalay kararı: CHP’nin genel görüşme açılması önergesi kabul edilmedi
SON DAKİKA