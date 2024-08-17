Okan Buruk: Zaha gelmek istemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk deplasmanda alınan 2-1lik Konyaspor galibiyetini değerlendirdi. Çok zorlu bir 90 dakika oynadıklarının altını çizen tecrübeli hoca, "Maçın zor geçeceğini biliyoruz. Konya deplasmanı hiçbir zaman kolay olmuyor. Ürettiğimiz pozisyonlar vardı. İptal edilen gol çok tartışmalı. Belli olmayan pozisyonda VAR'ın çağırması ilginç oldu. Sakatlarımız var, transfer süreci var. Bu dönem benim için çok zor oluyor. Herkesin kafası karışık... Kalmak isteyen, gitmek isteyen... Transfer dönemi kapansın diye bekliyorum. Böyle bir ortamda kazandık" dedi.

KEREM'İN KALMASINI İSTİYORUM

Buruk, "Kerem'i 11'de başlatıyorsam burada kalmasını istiyorumdur. Kerem'in hep Avrupa hedefi vardı. Bazen görüşmeler oluyor. Oyuncularımın hepsini kullanmaktan yanayım. Dün Zaha'ya söyledim, 'Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen seni Konya'ya götürebiliriz' dedim. Ancak transfer süreci olduğu için kabul etmedi. Kalırsa da çok önemli, değerli oyuncular" diye konuştu.

NELSSON'A YENİ SÖZLEŞME

Danimarka basını; Sarı-Kırmızılı kulübün Victor Nelsson'a 2028 yılına kadar yeni kontrat önerdiğini öne sürdü. Haberin detayında Galatasaray'ın, 25 yaşındaki oyuncuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı ifade edildi.