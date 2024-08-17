Kupa canavarı Carvajal

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonı Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü. Ancelotti'nin öğrencileri, tarihi zaferin ardından en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti. Bu sonucun ardından Real Madrid'in tecrübeli ismi Dani Carvajal, 74 gün içinde Şampiyonlar Ligi'ni, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Diğer bir detayda ise deneyimli sağ bek, Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.

2028'DE BOKSUN OLMAYACAĞINA DAİR KARAR YOK

2024 Olimpiyatları'nda ülkemize gümüş madalya kazandıran milli boksör Buse Naz Çakıroğlu beIN SPORTS'a konuştu. Mill sporcu, "2028'de boksun olmayacağına dair karar kesin değil" ifadelerini kullandı.