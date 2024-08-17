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Kupa canavarı Carvajal

Real Madrid’in sağ beki 74 gün içinde Şampiyonlar Ligi, Euro 2024 ve Süper Kupa’da zafer yaşadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Kupa canavarı Carvajal

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UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonı Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü. Ancelotti'nin öğrencileri, tarihi zaferin ardından en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti. Bu sonucun ardından Real Madrid'in tecrübeli ismi Dani Carvajal, 74 gün içinde Şampiyonlar Ligi'ni, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Diğer bir detayda ise deneyimli sağ bek, Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.

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