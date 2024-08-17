En Nesyri İzmir’de 11’de

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred kadroya yer alırken, geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat ise karşılaşmada forma giyemeyecek.

DZEKO YERİNE EN NESYRI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun orta sahada Krunic ya da Bartuğ'u tercih etmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının forvet bölgesinde ise Dzeko'yu yedeğe çekip yeni transfer Youssef En- Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.