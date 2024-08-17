Bir daha Avrupa’da hocalık yapamaz

Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Fransız basınına konuşan Ferdinand, "Jose Mourinho bir daha Avrupa'da teknik direktörlük yapamaz. Lille maçında onun Avrupa seviyesinde bir hoca olmadığını hepimiz gördük. Hakemlerle uğraşmak yerine futbola konsantre olması gerekiyor, maçlar sahada kazanılır" ifadeleriyle Portekizli teknik adama eleştirilerde bulundu. Mourinho'nun bu eleştirilere bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu.

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