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Yeni emekliye en az 12.500 TL

Taban maaşın 10 bin liradan 12.500 TL’ye çıkartılması yeni emekli olacakları da etkiledi. Bağlanan maaşlar taban rakama tamamlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Yeni emekliye en az 12.500 TL

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Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre artış aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 24.73 oranında artış alırken, memur emeklileri ise yüzde 10'luk toplu sözleşme oranıyla birlikte enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 19.31 artış aldılar.

Bu arada Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılan taban maaş yaklaşık 2 milyon emekli için sıfır zam tehlikesini ortaya çıkartmıştı. Bunun önüne geçmek için bir yasal düzenleme yapıldı ve taban maaş yeniden belirlendi. Geçtiğimiz hafta Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile yeni taban maaş 12.500 TL'ye çıkartıldı. Bu artış ile birlikte 3.7 milyon emeklinin enflasyon artışıyla birlikte kök maaşları bu rakamın altında kaldı. Bu durumda 3.7 milyon emekliye seyyanen ödeme yapılarak tüm maaşlar 12.500 TL'ye tamamlandı. Emekliler aylıklarını bu yasal düzenlemeden önce aldıkları için 7 Ağustos tarihinde hak sahibi 3.7 milyon emekliye farkları da ödendi. Burada ödemeler 2.500 TL'yi buldu.

OCAK AYINA KADAR GEÇERLİ
Yeni düzenleme ile birlikte 12.500 TL'ye yükseltilen taban maaş 2025 Ocak ayına kadar geçerli olacak. Ocak ayında yeniden 6 aylık enflasyon rakamlarına göre artışlar yapılacak ve taban maaşın da yükseltilmesi gündemde olacak. Ancak bu 6 aylık dönemde ilk kez emekli maaşı alacaklar açısından da taban maaş uygulaması devrede olacak. Ocak 2025 tarihine kadar emekli olacakların hesaplanan emekli aylıkları 12.500 TL'nin altında kalırsa kendilerine seyyanen ödeme yapılarak aylıklar bu rakama tamamlanacak. Böylece hem eski emekliler hem de yeni emekli olacaklar en az 12.500 TL aylık alacak. Bunun altında bir emekli aylığı ödenmeyecek.

NASIL ÖĞRENİLİYOR
Emekliler aylıklarının detaylarını e-devlet uygulamasından kolayca görebiliyor. Burada 4A ya da 4B veya 4C olarak ayrılan emekliler kendilerine uygun alana girdikten sonra "EMEKLİ ÖDEME BİLGİLERİ" bölümüne baktıklarında hem net (kök) aylıklarını görebilecek hem de her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödeme bilgilerine ulaşacak. Burada her iki ödemenin toplamı 12.500 TL'nin altında ise ayrıca bir bölümde seyyanen ödeme tutarını da görebilecekler.

DUL VE YETİMLERDE FARKLI
Taban maaş uygulaması emeklilerde 12.500 TL olarak uygulanırken dul ve yetim maaşı da denilen ölüm aylığı alanlarda ise hisse oranında uygulanıyor. Dolayısıyla hak sahibi yüzde 75, yüzde 50 ve yetimler için yüzde 25 oranında aylık alıyorsa taban maaş da bu oranlara göre belirlenip uygulanıyor. Hisseye göre belirlenen 9.375 TL, 6.250 TL ve 3.125 TL tutarındaki taban maaşlar geçerli oluyor. Düşük maaşlar tamamlanıyor. Ölüm maaşlarında 12.500 TL aylık uygulanmıyor.

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