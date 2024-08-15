Lille önünde büyük şok yaşayan Fenerbahçe’de Joe Mourinho tartışması erken başladı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona çok iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ilk büyük şokunu Lille önünde yaşadı. Fransız ekibiyle sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Sarı- Lacivertliler'in iki maçta sergilediği oyun, Portekizli hocayla ilgili tartışmaları erken başlattı.

50 MİLYON EURO!

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de 99 puan toplayarak kendi rekorunu kıran Fenerbahçe, haziran ayı başında Jose Mourinho ile 2 yıllığına 21 milyon Euro'luk sözleşme yaparak tüm dünyada gündem yaratmıştı. Transfere de şu ana kadar yaklaşık 50 milyon Euro harcayan Sarı-Lacivertliler'in Lille önündeki performansı camiaya büyük hayal kırıklığı yaşattı.

1.40'LIK GOL BEKLENTİSİ

2 karşılaşmada akan oyunda toplam 1.40'lık gol beklentisi yaratabilen, toplam 638 isabetli pas yapabilen Kanarya'nın topla oynama oranının da yüzde 44'te kalması geçen sezonki futbolu adeta mumla arattı.

SIKINTI BÜYÜK

Mourinho yönetiminde birçok önemli isim geçtiğimiz sezonki performansının gerisinde kalırken, özellikle hücum organizasyonunda yaşanan problemler gün yüzüne çıktı. "Special One (özel biri)" lakaplı Mourinho için sosyal medyada, "Biz bu kadar parayı böyle bir futbol izlemek için mi harcadık? Çok daha iyi oynamalıyız" yorumları yapıldı.