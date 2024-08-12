Fener’den Ugochukwu hamlesi

Kanarya, 6 numara transferine odaklanmış durumda. Fred'in Lugano maçında sakatlanması, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun elini zora sokuyor. Sofyan Amrabat ve Sander Berge'nin yüksek bonservis bedelleri, Fenerbahçe yönetimini transferde B planına yöneltti. Mourinho'nun yönetimle konuştuğu ve ön libero transferi konusunda fikir birliğine vardığı ifade ediliyor.

Bu isim ise Chelsea'de forma giyen Lesley Ugochukwu. Başkan Ali Koç'un, transfer limitinin aşılmaması için Sportif Direktör Mario Branco'ya talimat verdiği gelen bilgiler arasında. Branco'nun yaşanan limit problemi nedeniyle 20 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Ada ekibinin, oyuncuyu kiralamak isteyen takımlar için kontrata 30 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği de ifade ediliyor. Geçen sezon 15 maça çıkan Fransız ön libero skor üretemedi. 2030'a kadar kontratı bulunan oyuncuya 25 milyon Euro değer biçiliyor.