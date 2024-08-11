Fırtına’dan Brownhill hamlesi: Görüşmelere başlandı!

Trabzonspor, orta saha bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, Burnley'de forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Josh Brownhill'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Trabzonspor'da teknik ekibin raporu doğrultusunda İngiliz yıldız için Bordo-Mavili Yönetim, kulübü ve oyununun menajeriyle görüşmelere başladı. Burnley'in oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kaldığından transfere sıcak baktığı öğrenildi. 2020 yılında Bristol City'den Burnley'e 10 milyon Euro'ya transfer olan yıldız futbolcu, 6, 8 ve 10 numarada görev yapabiliyor. Geçen sezon İngiliz ekibinde 35 karşılaşmada görev yapan Brownhill, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Öte yandan Trabzonspor, Le Havre forması giyen 22 yaşındaki stoper Etienne Youte Kinkoue'nin kulübü Le Havre ile görüşmelere başladı. Oyuncu ise Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

Batagov Trabzon'da

Trabzonspor'un Zorya Luhansk'tan transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Arseniy Batagov dün Trabzon'a geldi. Batagov'un Trabzon'a gelişi Ukrayna'da devam eden savaş prosedürleri nedeniyle 3 kez iptal olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN