Fener penaltı bekledi devam kararı çıktı | 15’lik Deniz Eren kaleyi korudu

Fenerbahçe Adana Demirspor karşılaşmasında 2 pozisyon tartışma yarattı. Maçın 40. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular penaltı kararı bekledi ancak hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi. Sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa müdahale eden Gravillon'un müdahalesinde Sarı-Lacivertli oyuncular penaltı bekledi. Ancak VAR hakemi ile görüştüğünü söyleyen hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu incelemeye gerek kalmadığını oyunculara iletti. Bu arada Adana Demirsporlu oyuncular Oosterwolde'nin Michut'a yaptığı müdahalenin kırmızı kart olduğunu söyleyerek itirazda bulundu.



15 YAŞINDA KALEYE GEÇTİ

F.Bahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Mavi-Lacivertli takımın kalesini 15 yaşındaki Deniz Eren korudu. 21 Eylül 2008 doğumlu olan 1.90 boyundaki file bekçisi ilk kez resmi maçta forma giyerken çok önemli bir sorumluluk aldı. Karşılaşma öncesinde çok heyecanlı olduğu gözlenen Deniz Eren'e takım arkadaşları moral verirken destek oldu. Genç eldiven iyi bir performans sergilerken maç sonrası hocası tarafından tebrik edildi.

Mourınho son oynanan Lille müsabakası 11'ine göre 3 değişiklik ile maça çıktı. Lille karşısındaki 11'inden 3 ismi değiştirdi. Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku; orta sahada ise Rade Krunic'in yerine İrfan Can Kahveci görev aldı.

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