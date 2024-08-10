Beşiktaş’ta Boupendza sesleri | Yıldız oyuncu için karar verilecek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un, forvet bölgesinde Immobile'ye alternatif bir isim aradığı öğrenildi. Hollandalı hocanın Aboubakar'dan ümidini kestiği ve Muleka'ya da Arabistan'dan gelen teklif nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu belirtiliyor. Bu bölge için arayışlara başlayan Siyah-Beyazlılar'la ilgili Fransız basını da flaş bir iddia ortaya attı. Çıkan haberlerde MLS ekibi Cincinnati'den ayrılan Aaron Boupendza'nın, menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü. 2021'de Hatayspor'dan Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olan Boupendza, 1 sene sonra Suudi ekibi Al-Shabab'a gitti. Arabistan'da da aynı sürede oynayan Gabonlu futbolcu, MLS ekibi Cincinnati ile sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki yıldızın Cincinnati macerası da 365 günden fazla olmadı. Cincinnati FC formasıyla geçen sezon 17 maça çıkan deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asiste imza attı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncu ile ilgili kararı bekleniyor.