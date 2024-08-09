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Ve perde açılıyor Süper Lig başlıyor! İlk maç Galatasaray Hatayspor

Süper Lig’de 74 günlük hasret bitiyor. 2024- 2025 sezonunun ilk maçında son şampiyon Galatasaray evinde Hatayspor ile karşılaşıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Ve perde açılıyor Süper Lig başlıyor! İlk maç Galatasaray Hatayspor

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Beklenen gün geldi çattı. Trendyol Süper Lig'de 74 günlük hasretin ardından 2024-2025 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak. Ligde 67. sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor 21.00'de karşılaşacak. 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. 2. yarısı 3 Ocak'ta açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak. Türkiye'nin 12 ilinden 19 takım, 2024-2025 sezonunda toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, 1. Lig'e düşecek.


G.SARAY-HATAY MAÇI DOMAN'IN
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun açılış maçı olan Galatasaray- Hatayspor karşılaşmasında ligin genç hakemlerinden Turgut Doman düdük çalacak. Yarın oynanacak Fenerbahçe- Adana Demirspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazar günü Samsunspor- Beşiktaş maçında Ali Şansalan, Sivasspor-Trabzonspor mücadelesinde de Cihan Aydın görev alacak.

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