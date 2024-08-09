Trabzonspor Avrupa ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien’e evinde tek golle teslim oldu

Trabzonspor ağır yaralı... Bordo-Mavililer UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e kendi evinde 1-0 mağlup olarak turu zora soktu. Maçın 7. dakikasında Rapid Wien'de Burgstaller'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 24'te Grgic'ten pası alan Jonsson sol ayağının içiyle kaleyi yokladı. Ancak Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı. 32'de Visca'nın ortasında Denswill'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 37'de Burgstaller'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 38'de Ozan'ın yaptığı vuruşta top Hedl'da kaldı.

GRGIC AFFETMEDİ

50'de Uğurcan'ın uzun topunda Cihan pozisyondan yararlanamadı. 61'de Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada top kalecide kaldı. Oyunun 67. dakikasında Grgic kafa ile yaptığı vuruşta Rapid Wien'i deplasmanda 1-0 öne geçiren golü attı. 83'te Nwakaeme'nin kafa vuruşunda Hedi topu çizgiden çıkardı. Trabzonspor böylece ilk raunttan 1-0 yenik ayrıldı.



MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor karşılaşma öncesi Rapid Wien Kulübü yetkilileri ve UEFA delegelerine dostluk yemeği verdi. Yemeğe başkan yardımcıları Serkan Kılıç, Taner Fikret Saral, Yahya Karahasan katıldı. Yöneticiler günün anısına misafir kulübe plaket ve Bordo-Mavili forma hediye etti.



ONUACHU İÇİN YENİ BİR GİRİŞİM

Trabzonspor Onuachu defterini kapatmadı. Bordo-Mavili kulübün İngiliz kulübü Southampton'la bir görüşme daha yapacağı öne sürüldü. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek isteği golcü oyuncu için tüm şartların zorlanacağı gelen bilgiler arasında.