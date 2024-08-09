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Her şey için teşekkürler Hatice akbaş | Milli boksör Olimpiyat ikincisi!

Paris 2024’te altın için ringe çıkan boksörümüz Hatice Akbaş, Çinli rakibi önünde etkili olamayarak kaybetti. Milli boksör böylece Olimpiyat 2’ncisi olarak gümüş madalyayla yetindi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Her şey için teşekkürler Hatice akbaş | Milli boksör Olimpiyat ikincisi!

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 54 kiloda ringe çıkan boksörümüz Hatice Akbaş Çinli rakibi Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalyayla yetindi. Bundan önce İngiliz, Avustralyalı, Moğolistanlı ve Koreli rakiplerini devirerek finale çıkan Hatice Akbaş ilk raundu 4-1 kaybetti. 2. rauntta üstünlüğünü sürdüren Çinli boksör karşısında sporcumuz bu rauntu 5-0 kaybetti. Mücadelenin son raundunda da etkisiz kalan Hatice Akbaş bu raundu da 5-0 geride kapatarak Olimpiyat 2'ncisi oldu. Hatice böylece gümüş madalya elde etti. Bu sonuçtan sonra Türkiye Paris Olimpiyatları'ndaki ikinci gümüş madalyasını ve toplamda beşinci madalyasını kazanmış oldu.

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