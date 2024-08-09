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Baba Teoman gönülleri fethetti: Mirasımın bir kısmını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakacağım!

Şarkıcı Teoman “Ben zengin ölmeyeceğim. Bütün mirasımı kızıma bırakmayacağım. Bir kısmını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağım” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Baba Teoman gönülleri fethetti: Mirasımın bir kısmını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakacağım!

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Rock müziğin kült ismi Teoman yine kalplere dokundu. Açıklamaları ile bir kez daha ezber bozdu. Teoman daha önce 30 yıldır kullandığı gitarını çocuklar için bağışlamıştı. Bestelerini yaptığı gitarından elde edilen geliri hayır kurumlarına vermişti. Gitarı 466 bin TL'ye Kenan Doğulu alırken Teoman sözleriyle bir kez daha gönülleri fethetti. Şarkıcı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede otururken görüntülendi. Gazetecilerin sohbet isteğini kırmadı. Yine iyilik dolu açıklamalar yaptı. "Ben zengin ölmeyeceğim" deyip şu ifadeleri kullandı: Gitarımdan elde edilen para Çocuk esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için harcanacak. Bu arada ben öyle çok da zengin bir değilim. Öldüğümde çok param olursa hepsini kızıma bırakmak zorunda değilim. Ben zengin biri olarak öleceğime de inanmıyorum. Paramın bir kısmını da Çocuk Esirgeme kurumuna bırakmak istiyorum. Hayatın sillesini küçük yaşta yemiş o çocuklara bir faydam olursa ne mutlu ban. Kızım Zeyno'nun çok zengin biri olarak yaşamasına gerek yok. Birçok iş adamı ve zengin, insan ölüp gidiyor paralarını damatları yiyor, onun yerine zenginlerimiz de daha hayırlı olacak bazı yardım kuruluşlarına yardım etseler bence daha hayırlı olur.
Teoman yanına gelen hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektirdi.

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