Sander Berge Fener’i bekliyor! | Manchester United talip olmuştu

Fenerbahçe'de orta saha transferi için yoğun mesai sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Sander Berge ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Ancak, yıldız futbolcunun kulübü Burnley'i şimdilik ikna edemedi. Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon Euro isteyen İngiliz ekibinin ısrarından geri adım atmasını bekliyor. Önümüzdeki günlerde Burnley ile bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi. Berge'nin de takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin bunu koz olarak kullanacağı belirtildi. Yıldız futbolcu geçen sezon 40 maçta görev alırken 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. İngiliz medyası oyuncuya Manchester United'ın da talip olduğunu yazmıştı.

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