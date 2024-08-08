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Sander Berge Fener’i bekliyor! | Manchester United talip olmuştu

Fred’in sakatlığı sonrası orta saha arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Norveçli yıldızla anlaştı. Burnley ile pazarlıklar devam ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Sander Berge Fener’i bekliyor! | Manchester United talip olmuştu

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Fenerbahçe'de orta saha transferi için yoğun mesai sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Sander Berge ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Ancak, yıldız futbolcunun kulübü Burnley'i şimdilik ikna edemedi. Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon Euro isteyen İngiliz ekibinin ısrarından geri adım atmasını bekliyor. Önümüzdeki günlerde Burnley ile bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi. Berge'nin de takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin bunu koz olarak kullanacağı belirtildi. Yıldız futbolcu geçen sezon 40 maçta görev alırken 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. İngiliz medyası oyuncuya Manchester United'ın da talip olduğunu yazmıştı.

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