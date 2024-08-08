Jose Mourinho’nun 3 resmi maçta oynattığı futbol kriz yaşattı

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasından sonra beklenti çok fazla yükselmişti. Sarı-Lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktörle anlaşarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Ancak bu sezon oynanan 3 resmi maçtaki görüntü nedeniyle taraftar endişeli. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı, oynanan futbol ve oyuncu tercihleri nedeniyle 20 milyon Euro kazandığı iddia edilen Mourinho'yu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte en fazla eleştirilen konular: 1-Fenerbahçe geçen sezonki gibi önde basmıyor. Savunma geride kalıyor. Sezon başı olabilir ama oyun temposu oldukça düşük. 2-Jose Mourinho geçen sezon işleyen düzeni bozdu. Tadic'i sağa aldı, Ferdi Kadıoğlu ile uyumu bitti. Ferdi'nin performansı düştü. Milli yıldızı açık oynatması da eleştirildi. 3-Kadroda çok fazla deneme yapıyor. Savunma ikilisi belirsiz. İrfan Can'ın yedek kalması da taraftarlar arasında rahatsızlığa neden oluyor. 4-Gitti gidecek denilen ve kendisinin de eleştirdiği Krunic'te ısrar ediyor. Farklı alternatif kullanmıyor. Orta saha düzenini de tam oturtamadı.



ÇEKYA'NIN GERİSİNE DÜŞTÜK

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lille'e mağlup olmasıyla ülke puanı sıralaması değişti. Geçen sezon harika yükselişe imza atarak 9. sırada tamamladığımız ülke puanı sıralamasında dün akşamki sonuçların ardından 10. sıraya geriledik. Bugün Trabzonspor ve Başakşehir'in alacağı sonuçlara göre yeniden 9. sıraya yükselme şansımız bulunuyor.