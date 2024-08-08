PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Jose Mourinho’nun 3 resmi maçta oynattığı futbol kriz yaşattı

20 milyon Euro kazandığı iddia edilen Mourinho’nun oynattığı temposuz futbol, kadroyla sürekli oynaması ve İrfan Can’ı yedekte bırakması çok tartışılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Jose Mourinho’nun 3 resmi maçta oynattığı futbol kriz yaşattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasından sonra beklenti çok fazla yükselmişti. Sarı-Lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktörle anlaşarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Ancak bu sezon oynanan 3 resmi maçtaki görüntü nedeniyle taraftar endişeli. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı, oynanan futbol ve oyuncu tercihleri nedeniyle 20 milyon Euro kazandığı iddia edilen Mourinho'yu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte en fazla eleştirilen konular: 1-Fenerbahçe geçen sezonki gibi önde basmıyor. Savunma geride kalıyor. Sezon başı olabilir ama oyun temposu oldukça düşük. 2-Jose Mourinho geçen sezon işleyen düzeni bozdu. Tadic'i sağa aldı, Ferdi Kadıoğlu ile uyumu bitti. Ferdi'nin performansı düştü. Milli yıldızı açık oynatması da eleştirildi. 3-Kadroda çok fazla deneme yapıyor. Savunma ikilisi belirsiz. İrfan Can'ın yedek kalması da taraftarlar arasında rahatsızlığa neden oluyor. 4-Gitti gidecek denilen ve kendisinin de eleştirdiği Krunic'te ısrar ediyor. Farklı alternatif kullanmıyor. Orta saha düzenini de tam oturtamadı.


ÇEKYA'NIN GERİSİNE DÜŞTÜK
Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lille'e mağlup olmasıyla ülke puanı sıralaması değişti. Geçen sezon harika yükselişe imza atarak 9. sırada tamamladığımız ülke puanı sıralamasında dün akşamki sonuçların ardından 10. sıraya geriledik. Bugün Trabzonspor ve Başakşehir'in alacağı sonuçlara göre yeniden 9. sıraya yükselme şansımız bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Bomba şeklinde tuğla detayı...
Hileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül’de başlıyor
Türk Telekom
Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü fazla olanlar daha yüksek maaş alacak! Hangi konular gündemde?
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok
Muğla ve Aydın’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Başkan Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü
8 Ağustos 2024 Hellmann’s tüketici çekilişi sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi!
Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalar
Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ’Instagram’ gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman’dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi?
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
Suriye’nin doğusunda ’Aşiret’ baharı! Deyrizor’da PKK/YPG’yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?
SON DAKİKA