Fenerbahçe’nin yolunu gözlediği Sander Berge’ye United kancası

Fenerbahçe'de can sıkıcı gelişme yaşandı. Bir süredir İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Sander Berge ile ilgilenen Sarı- Lacivertli yöneticiler İngiltere'den gelen haberle sarsıldı. Ülkenin köklü takımlarından Manchester United'ın Norveçli futbolcu için harekete geçtiği ve Burnley'le bir görüşme gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında. Manchester United yetkililerinin geçtiğimiz sezon 2 gol 2 asistlik bir performans sergileyen Sander Berge için yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından F.Bahçe Yönetimi'nin Teknik Direktör Mourinho'nun çok istediği oyuncu için harekete geçeceği ortaya çıktı.

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