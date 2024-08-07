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Fenerbahçe'nin yolunu gözlediği Sander Berge’ye United kancası

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Norveçli yıldıza İngiliz devi Manchester Un-i ted da talip oldu. Bu gelişme paniğe yol açtı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Fenerbahçe’nin yolunu gözlediği Sander Berge’ye United kancası

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Fenerbahçe'de can sıkıcı gelişme yaşandı. Bir süredir İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Sander Berge ile ilgilenen Sarı- Lacivertli yöneticiler İngiltere'den gelen haberle sarsıldı. Ülkenin köklü takımlarından Manchester United'ın Norveçli futbolcu için harekete geçtiği ve Burnley'le bir görüşme gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında. Manchester United yetkililerinin geçtiğimiz sezon 2 gol 2 asistlik bir performans sergileyen Sander Berge için yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından F.Bahçe Yönetimi'nin Teknik Direktör Mourinho'nun çok istediği oyuncu için harekete geçeceği ortaya çıktı.

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