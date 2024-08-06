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Galatasaray, Young Boys ile eşleşti. F.Bahçe, Lille’i elerse Prag-Gilloise kazananı ile rakip olacak. Beşiktaş, Partizan- Lugano, Trabzonspor ise Braga-Servette galibiyle karşılaşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Yolunuz açık olsun!

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Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri netleşti. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi İsviçre'den Young Boys olurken, Cimbom ilk maçına 20 veya 21 Ağustos'ta çıkacak. Rövanşlar ise 27-28 Ağustos'ta olacak.

Fenerbahçe, Lille'i elerse play-off turunda Slavia Prag – Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle gruplara kalmak için karşılaşacak. Kanarya'nın ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 1 hafta sonra deplasmanda olacak. Avrupa Ligi'nde play-off'ta yer alan Beşiktaş, Partizan-Lugano galibi ile karşılaşacak. 5 Ağustos'taki kura sonrası maçlar 22-29 Ağustos'ta olacak. Trabzonspor da 3. Eleme Turu'nda Rapid Wien ile 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta da rövanşı oynayacak. Fırtına turu geçerse, Braga- Servette galibiyle play-off oynayacak. Konferans Ligi'nde de Başakşehir 3. Eleme Turu'nda Iberia Tiflis'i geçerse St.Patrick's-FC Sabah eşleşmesinin galibiyle play-off'ta karşılaşacak. Play-off'taki ilk maç 22 Ağustos'ta.

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