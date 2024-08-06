Galatasaray Leif Davis’i transfer listesine ekledi!

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 yenilerek sezona kötü başlayan Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bu mevki için titiz bir planlama yapıyor.

LEIF DAVIS DE LİSTEYE EKLENDİ

Transferde Almanya ve Rusya'dan kulüplerin radarında bulunan Derrick Köhn'ün ayrılma ihtimaline karşın plan yapan Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere'de Ipswich Town'da oynayan Leif Davis'i de listesine eklediği ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu için hem sportif hem de mali açıdan araştırmaların başladığı gelen haberler arasında. Davis'in 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi devam ediyor. Ayrıca kulüp taraflı 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. 9 milyon Euro değer biçilen 1.82 boyundaki futbolcu, sol bek dışında sol açıkta da başarıyla oynayabiliyor.

LOVIK İLE DİRSEK TEMASI SÜRÜYOR

Bilindiği üzere Galatasaray, bu mevki için eşzamanlı bir operasyon yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar, Norveç ekibi Molde'de kariyerine devam eden 20 yaşındaki sol bek Mathias Lovik ile dirsek temasını sürdürüyor. Genç yıldızın, 2027'ye kadar Molde ile kontratı bulunuyor. 3.2 milyon Euro değer biçilen Lovik, Aslan'ı sosyal medyadan takip ediyor. Futbolcunun, yeni bir sayfa açıp Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ve kulüpler arasındaki anlaşmayı beklediği belirtildi.