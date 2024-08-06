PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Leif Davis'i transfer listesine ekledi!

Cimbom, Norveç ekibi Molde’de oynayan Mathias Lovik’ten sonra Ipswich Town’dan Leif Davis’i de listesine ekledi. Sarı-Kırmızılılar’ın eş zamanlı yürüttüğü operasyonu yakın zamanda tamamlamayı hedeflediği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Galatasaray Leif Davis’i transfer listesine ekledi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 yenilerek sezona kötü başlayan Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bu mevki için titiz bir planlama yapıyor.

LEIF DAVIS DE LİSTEYE EKLENDİ
Transferde Almanya ve Rusya'dan kulüplerin radarında bulunan Derrick Köhn'ün ayrılma ihtimaline karşın plan yapan Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere'de Ipswich Town'da oynayan Leif Davis'i de listesine eklediği ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu için hem sportif hem de mali açıdan araştırmaların başladığı gelen haberler arasında. Davis'in 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi devam ediyor. Ayrıca kulüp taraflı 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. 9 milyon Euro değer biçilen 1.82 boyundaki futbolcu, sol bek dışında sol açıkta da başarıyla oynayabiliyor.

LOVIK İLE DİRSEK TEMASI SÜRÜYOR
Bilindiği üzere Galatasaray, bu mevki için eşzamanlı bir operasyon yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar, Norveç ekibi Molde'de kariyerine devam eden 20 yaşındaki sol bek Mathias Lovik ile dirsek temasını sürdürüyor. Genç yıldızın, 2027'ye kadar Molde ile kontratı bulunuyor. 3.2 milyon Euro değer biçilen Lovik, Aslan'ı sosyal medyadan takip ediyor. Futbolcunun, yeni bir sayfa açıp Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ve kulüpler arasındaki anlaşmayı beklediği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ankara-Şam yakınlaşması sonrası ABD’den kirli hamle! Kılıf İran amaç teröristan: Fırat yakınındaki CENTCOM üslerine yüzlerce PKK’lı sevk edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
ABD yargısından kritik Google kararı: Yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklama
Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca’yı hedef göstermişti! Manipülasyonu elinde patladı I O görüntüler ortaya çıkınca özür diledi
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi
Paris’teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati’den önemli açıklamalar! Türkiye ’soykırım’ davasına müdahil oluyor
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova’da mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
İsrail ordusunun ses kayıtları doğruladı! Katliama yapay zekalı destek: Microsoft, Google, Amazon…
SON DAKİKA