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Duble şampiyonluk sendromu mu? Galatasaray'ın büyük zaferler sonrası düşüşü tartışma yarattı!

Fatih Terim ile üst üste kazandığı şampiyonluklar sonrası düşüşe geçen Cimbom’da benzer şey Okan Buruk ile de yaşanıyor. 5-0’lık hezimet, “G.Saray, yine duble şampiyonluk sendromu mu yaşıyor?” dedirtti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024
Duble şampiyonluk sendromu mu? Galatasaray’ın büyük zaferler sonrası düşüşü tartışma yarattı!

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Süper Lig'de Okan Buruk ile birlikte üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçı olan Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybederek büyük eleştiri topladı.

ZAFER SONRASI DÜŞÜŞ
2022-2023 sezonunu 88 puan, 2023-2024'ü ise 102 puanla zirvede tamamlayan Cimbom'un zafer sonrası düşüş yaşaması gözlerden kaçmıyor. Okan Buruk ile yaşanan bu durum, Fatih Terim ile de yaşanmıştı. Bilindiği üzere 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Cimbom, Terim ile ligde mutlu sona ulaştı. Ancak; efsane teknik adam, 2013-2014 sezonunda 6. haftada görevinden ayrılmıştı. Duble zafer sonrası düşüşe geçen Aslan, o sezonu 65 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından 2. bitirdi.

YİNE AYNI SENARYO
Aynı senaryo, Terim'in başına 2017-2018, ve 2018-2019 sezonlarında yaşadıkları şampiyonluklar sonrası bir kez daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, yaşadığı çifte şampiyonluk sonrasındaki sezonda büyük bir gerileme dönemi geçirdi. Galatasaray 56 puanla söz konusu sezonda ligi 6. sırada bitirken, takımın başında yine Terim bulunuyordu. Okan Buruk ile de çifte zafer sonrası düşüşün olup olmayacağı merak edilirken, bu durum, "Acaba Galatasaray, duble şampiyonluk sendromu mu yaşıyor?" sorusunu sordurdu.

ICARDI ENDİŞESİ
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, düşük performansı ve moralsizliği ile dikkati çektiği Turkcell Süper Kupa maçındaki madalya törenine katılmadı. Özel hayatında da çalkantılı bir dönem geçiren Arjantinli yıldızın durumu, taraftarlarda da endişe yaşattı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, geçen sezon 25 golle ligi gol kralı olarak bitiren Tangocu'nun geleceğini ve takımdaki durumunu merak ediyor.

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