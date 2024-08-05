Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! İşte nikah tarihi...

Aynı dizide rol alan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın gerçek hayatta sevgili olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Kimileri bu çifti sosyal medyada çok yakıştırırken kimileri ise şaşkınlığını gizleyememişti. Son olarak bu yaz İtalya'nın Roma şehrine birlikte tatile giden ve bunu sosyal medya hesaplarından duyuran taze çift ilişkilerini ele güne böyle duyurmuştu.



HER ŞEY HAZIR!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Beril Pozam, sevgilisi Ersin Arıcı ile evlenmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşayan ikilinin, 19 Ağustos'ta evleneceği öğrenildi. Sade bir düğün yapacakları konuşulan ikilinin, her şeyi hazırladıkları öğrenildi.

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