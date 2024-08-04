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Paris'te bir başarı daha: Pozunu verdi finale yükseldi!

Erkekler sırıkla atlamada 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarıniıl k seferde geçen milli sporcumuz Ersu Şaşma, adını finale yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Paris’te bir başarı daha: Pozunu verdi finale yükseldi!

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada büyük bir başarıya imza attı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemelerinde Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası sırıkla atlama finalinde yarışan Ersu Şaşma, bronz madalya kazanarak bu kategoride kürsüye çıkan ilk Türk sporcumuz olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Tokyo 2020'deki başarısını tekrarlayan sporcumuzun madalya mücadelesi vereceği sırıkla atlama final mücadeleleri, yarın akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.


BAKAN BAK TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şaşma'yı kutladı. Bak, "Tertemiz 5.75 atlayıp finale kalan erkek karizması! Tebrikler Ersu, finalde başarılar" ifadesini kullandı.
AİLEMİ GÖSTERDİM
Milli sporcumuz Ersu Şaşma, atlayışı yaptıktan sonra ikonik bir poz verdi. Şaşma, "Ailemi ve masörümü gösterdim" açıklamasını yaptı.

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