Trabzonspor 57 yaşında | Asbaşkan Zeyyat Kafkas: Ayakta ve dimdik geleceğe bakıyor

Trabzonspor'un 57. kuruluş yıl dönümü 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Düzenlenen törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yöneticiler ve eski futbolcular katıldı. Söz alan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü olmanın ötesinde bir şehrin, bir halkın tutkusunu, azmini ve birlikteliğini simgeler hale geldi. Trabzonspor'un başarıları sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 2 Ağustos 1967'de atılan bu temel bugün halen ayakta ve dimdik geleceğe bakıyor" dedi.

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