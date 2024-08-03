Olimpiyat’ta Süper Kupa heyecanı | Galatasaray ve Beşiktaş derbide karşı karşıya

TFF tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-Beyazlılar, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.



KRALLARIN BULUŞMASI

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın golcülerinde olacak. Mauro Icardi ve Ciro Immobile'nin performansı merak ediliyor.

GALATASARAY: 127 BEŞİKTAŞ: 114

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 356. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 355 maçın 127'sini Sarı-Kırmızılılar, 114'ünü ise Kartal kazandı.