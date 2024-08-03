Milli boksörümüz Esra Yıldız, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, 57 kiloda dün ringe çıktı. Tunuslu rakibi Khouloud Hlimi ile karşı karşıya gelen milli sporcumuz, rakibini yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Kahraman elde ettiği zaferin ardından iddialı açıklamalar yaptı. Milli sporcumuz, "Gerçekten de gururlu ve mutluyum. Bakıldığında rakibim benden hem yaş olarak büyüktü hem de daha tecrübeliydi. Ama zafere inandım. İyi de mücadele ederek kazandım. Turnuvada devam ediyoruz. Hedefimiz elbette şampiyonluk elde edebilmek" ifadelerini kullandı.

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