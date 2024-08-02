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Şampiyon Galatasaray sezona kupayla başlamak istiyor

Galatasaray’ın hocası Buruk, Beşiktaş’ın iki beki Masuaku ve Svensson’u yıldızları Zaha, Köhn, Barış Alper ve Kerem ile yıpratıp sonuca gitmeye çalışacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Şampiyon Galatasaray sezona kupayla başlamak istiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynanacak Süper Kupa finali öncesinde taktiğini belirledi. Sarı- Kırmızılılar'ın teknik patronu, Beşiktaş derbisinde kanatlarına güveniyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın en zayıf yeri olarak beklerini görüyor. Siyah-Beyazlılar'ın maçlarını izleyen Okan Buruk, Masuaku ve Svensson'un rakibine boşluklar verdiğine kanaat getirdi. Derbide tüm planlarını da bunun üzerine yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü, hızlı olan kanat oyuncuları ile bu ikiliyi yıpratmayı düşünüyor. Okan hoca, Derrick Köhn, Zaha, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle Beşiktaş kanatlarını zorlayacak ve sonuç arayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu savunma arkasına atılacak toplarla Beşiktaş savunmasının dengesini bozmaya çalışacak. Okan Buruk, ayrıca takımın ağır topları Mertens, Icardi gibi isimlerin hücumda göstereceği performansa da çok güceniyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da tek hedef yeni sezona da kupayla başlamak. Okan Buruk tüm hazırlıklarını sezona zaferle başlamak üzerine yapıyor.

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