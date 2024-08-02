Kanarya 8 numara takviyesi için harekete geçti | Jose Mourinho’nun listesine o da girdi

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fred'in sakatlığı nedeniyle orta sahaya hamle yapacak olan Kanarya, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

HEDEF İSİM GERSON

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 8 numara bölgesi için harekete geçen Fenerbahçe'nin, kariyerine Brezilya ekibi Flamengo'da devam eden Gerson Luis'i listesine eklediği ve yakın zamanda oyuncu için resmi girişimlerde bulunmayı planladığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki Sambacı'nın, kulübü Flamengo ile 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Güncel verilere göre Gerson'a 14 milyon Euro market değeri biçiliyor.

86 GOLE KATKI YAPTI

Daha önce Marsilya, Roma, Fiorentina ve Fluminense takımlarının başarısı için de ter döken Gerson Silva, sol ayağını etkin bir şekilde kullanıyor. 1.84 boyundaki futbolcu profesyonel kariyerinde şu ana kadar 384 maça çıkarken, 38 gol attı ve 48 de asist üretti. Son sezonunda takımı Flamengo'da 32 maça oynayan Gerson, 2 gol, 6 asist kaydederek takımına katkı sundu. Lider özellikleriyle bilinen ve takımında kaptanlık da yapan futbolcu, mücadeleci yapısıyla da tanınıyor.