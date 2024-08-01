PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Ruzomberok maçında kapalı gişe oynayacak

Geçen sezon evinde oynadığı son 4 maçta taraftarından ayrı kalan Trabzonspor bu akşam dolu tribünlere karşı oynayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Trabzonspor Ruzomberok maçında kapalı gişe oynayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen sezon ligdeki son 4 maçında cezası nedeniyle taraftarlarından ayrı kalan Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında taraftar desteğini hissederek moral bulmak istiyor. Ruzomberok maçı öncesi satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterilmişti. Biletlerin maç saatine kadar tamamının satılması bekleniyor. Bu akşamki maç Bordo-Mavili takım ile taraftarların büyük buluşması olarak değerlendiriliyor. Bu arada Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçını oynayacak. Bordo-Mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: Hava saldırısı değil yakından roket! | Suikastta İran’ın parmağı mı var?
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
Lağım çukuru Ekşi Sözlük yine iş başında! Hamas Lideri Haniye suikastı üzerinden Türkiye’yi hedef aldılar: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
Tapuda dolandırılmamak için bunlara dikkat! İşlemleri hızlandırma vaadine inanmayın: Şifre ve belge paylaşmayın...
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! İran intikam bayrağını göndere çekti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye gelecek: Tarih belli oldu! | Numan Kurtulmuş’tan çağrı! TBMM Filistin için toplanacak
Halk TV’den İsrail güzellemesi! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın geliriz söylemini İsrail için kullandı! RTÜK’ten soruşturma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı hakkında dikkat çeken açıklama: Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede
Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...
Süper Lig ekibi Trabzonspor’da bir transfer daha tamamlandı! Okay Yokuşlu’yu renklerine kattı! İşte ücreti...
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram’a reklam vermek İsrail’e destek vermektir
Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik
Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş
Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Haniye’ açıklaması: İsrail bölgesel savaşın ilk tetiğini çekti
SON DAKİKA