Trabzonspor Ruzomberok maçında kapalı gişe oynayacak

Geçen sezon ligdeki son 4 maçında cezası nedeniyle taraftarlarından ayrı kalan Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında taraftar desteğini hissederek moral bulmak istiyor. Ruzomberok maçı öncesi satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterilmişti. Biletlerin maç saatine kadar tamamının satılması bekleniyor. Bu akşamki maç Bordo-Mavili takım ile taraftarların büyük buluşması olarak değerlendiriliyor. Bu arada Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçını oynayacak. Bordo-Mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

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