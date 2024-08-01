Fırtına için tur zamanı | Ruzomberok maçı A Spor’dan yayınlanacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. Kritik maç saat 20.30'da başlayacak. Maçı Sırbistanlı Nenad Minakovic yönetecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Fırtına'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ilk maça göre kadroda küçük bir değişiklik yapması bekleniyor. Avcı'nın ilk maçta sağ bekte görevlendirdiği Ozan Tufan'ı bu akşamki maçta orta sahaya çekip yeni sağ bek Pedro Malheiro'yu ise sağ bekte görevlendirmesi bekleniyor. İlk maçta 11'de oynayan Umut Güneş ise kulübeye çekilecek.

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