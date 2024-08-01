Çizme’den Amrabat iddiası! Fenerbahçe resmi teklifi yaptı Fiorentina cevap verdi!

Orta alana takviye yapmak için 4 koldan saldıran Fenerbahçe için Çizme'den flaş bir iddia geldi. La Gazetta Dello Sport'a göre Sarı-Lacivertliler, Sofyan Ambarat'ın transferinde ciddi mesafe kat etti. Haberde, Fenerbahçe'nin Faslı futbolcu için 10 milyon Euro teklif ettiği, Fiorentina'nın ise 15 milyon Euro istediği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in bu transferi bitirmeye en yakın kulüp olduğu da vurgulandı. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'ta kiralık geçiren Amrabat'ın Fiorentina'dan ayrılmak istediği biliniyor. Özellikle 2022 Dünya Kupası'ndaki performansla alkış alan yıldız futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılmıştı. M.United'ta beklentilerin altında kalan Amrabat ikili mücadele gücü ve sert futbolu ile ön plana çıkan bir futbolcu.

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