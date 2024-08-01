2. Mctominay harekatı | Manchester United, Galatasaray’dan 30 milyon euro istiyor

Galatasaray orta saha transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı- Kırmızılı yönetim bugüne kadar önemli isimlerle masaya oturdu ancak bir türlü sonuç alamadı. Sarı-Kırmızılılar, yaklaşık 3 hafta önce teklif yaptığı Manchester United'ın İskoç orta sahası McTominay için yeni bir teklif yaptı.

1 YILI KALDI!

Galatasaray yöneticilerinin oyuncuya 5.5 milyon Euro yıllık ücret verdiği ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. İngiliz kulübü ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bonservis için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Manchester United'ın isteği ise 30 milyon Euro. Sarı-Kırmızılılar, İngilizlerin inadını kırıp transferi resmiyete dökmeyi planlıyor. 27 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Galatasaray, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu için daha da fazla bonservis bedeli ödemek istemiyor. Kariyerinde 282 karşılaşmada görev alan McTominay, 32 gol atarken 8 de asist yaptı. Başarılı futbolcu, geçen sezon ise 43 maçta 10 gol ve 3 asist üretti. İskoç Milli Takımı'nda ise 52 kez görev aldı.