Galatasaray’a bonservisi elinde olan Rus futbolcu önerildi

Son olarak sağ beke Elias Jelert'i transfereden ve merkez orta saha transfer için girişimlerde bulunan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da top koşturan ve şu an bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Anton Miranchuk'un girdiği öğrenildi. Lokomotiv altyapısından çıkan ve 2017'den 2024'e kadar A takım formasını giyen Miranchuk, 29 kez Rusya Milli Takım formasını giyerken 7 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncuyu İspanya ve İtalya Ligi'nden de takımların takip ettiği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şu anda ekibiyle beraber Miranchuk'la ilgili araştırmalar yaptığı ve kısa süre içinde kararını vereceği öğrenildi. Eğer karar olumlu olursa Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği ve maddi şartların masaya yatırılacağı bildirildi. Miranchuk geride kalan sezonda 38 karşılaşmada görev aldı. 8 gol atarken 7 de asist yaptı. Rus futbolcu kanat bölgesinde de görev yapıyor.

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