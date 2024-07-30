Kanarya evinde tur için sahada

F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Sarı- Lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.

Temsilcimiz tek farklı mağlup olursa mücadele uzatmalara gidecek. Lugano 2 farklı galibiyet halinde tur atlayan taraf olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugün 36. maçını oynayacak. Sarı- Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 maçta 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı. Fenerbahçe bugün Avrupa kupalarında 272. maçına çıkacak.



LUGANO'YU ELERSE RAKİBİ LILLE OLACAK

F.Bahçe, Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak. İlk maçlar, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.