Jose Mourinho: Şimdi atmosferi göreceğiz

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 2. Önn Eleme Turu'ndaki Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Portekizli teknik adam, "Her maç, turnuva ve sezon yenidir. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150 civarı maçım var ama ben yarınki (bugün) maçı ilk maçım gibi görüyorum" diyerek sözlerine başladı. Taraftarların yaratacağı atmosferi merakla beklediğini kaydeden Mou, "F.Bahçe taraftarlarının Avrupa'da özel bir atmosfer yarattığını duymuştum. Şimdi bu doğru mu, değil mi görmek istiyorum" diye konuştu. Maximin ve En- Nesyri'nin tatilden geldiklerini ve hazır olmadıklarını belirten Mourinho, çok çalıştıklarını ve ekibi ile takımının iyi iş çıkardığını söyledi.

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