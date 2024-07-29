Galatasaray’ın istediği Palmeiras’ın Kolombiyalı yıldızı Richard Rios için Fenerbahçe’de devreye girdi!

Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun isteğiyle Fred'in yanına bir orta saha arayan Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve kulübü Palmeiras'a 16 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğu Kolombiyalı orta saha Richard Rios için devreye girdi.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu içinse bonuslarla birlikte 20 milyon Euro verebileceği öğrenildi. Galatasaray'ın 16 milyon Euro'luk teklifini bekletmeye alan Palmeiras'ın oyuncuyu 20 milyon Euro'dan daha az bir rakama bırakmak istemediği ve iki kulübü birbirine kırdırma yoluna gittiği öğrenildi. Bu sezon Brezilya ekibiyle 31 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gol, 1 asiste imza attı. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Rios, Copa America'da şov yapmıştı.