G.saray’ın istediği Kolombiyalı’ya F.Bahçe’de talip oldu

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevrildi. Sarı- Kırmızılılar ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi ise Güney Amerika basını duyurdu.

RIOS İÇİN TEKLİF YAPILDI

Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'da oynayan Wendel için dirsek temasını sürdüren Cimbom'un, Brezilya'da Palmeiras forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak istediği ve 24 yaşındaki futbolcu için 16 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü. Brezilya ve Kolombiya'daki haberlere göre; Palmeiras, Copa America'da yıldızlaşan oyuncu için daha yüksek bir teklif beklediğini Cimbom'a iletti. Tarafların, Rios için görüşme ve pazarlıklarını sürdürdüğü belirlendi.

DÜN DEVREYE GİRDİLER

Galatasaray'ın Rios'u istemesinin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe'nin de bu transferde devreye girdiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle oyuncunun değerinin daha da yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2023'te 1.38 milyon Euro bonservis karşılığında Palmeiras'a transfer olan Rios, takımıyla 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1.85 boyundaki futbolcunun kulübü Palmeiras ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam ediyor. İki devin Rios kapışmasının sonucu şimdi merakla bekleniyor.

Kolombiya Milli Takımı ile 13 maça çıkan Rios, 2 gole imza attı. Oyuncunun profesyonel kariyerinde ise 121 maçta 8 gol, 3 asisti bulunuyor.