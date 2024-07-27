Kartal’dan Jota hamlesi | Kiralama için teklif gitti!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

HEDEF İSİM JOTA

Arap basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Suudi ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Portekizli sol kanat oyuncusu Jota için kulübüne kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Ayrıca haberin detayında ise Suudi Arabistan'da şu anda mutsuz olan ve Avrupa'ya geri dönmek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak baktığı belirtildi.

6 GOLE KATKI YAPTI

İskoç ekibi Celtic'te parlayan ve forma giydiği iki sezonda 28 gol, 26 asistlik performans sergileyen Jota geçtiğimiz sezon başında 29 milyon Euro karşılığında Suudi ekibine transfer olmuştu. Al-Ittihad ekibinde geride bıraktığımız sezon 25 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu 5 kez rakip ağları havalandırırken, 1 de asiste imza attı. Güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçilen Portekizli futbolcunun kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek.

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