PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Berge’yi istiyorum! Jose Mourinho Norveçli oyuncunun alınması için yönetime baskı kuruyor

F.Bahçe, uzun boylu ve fizikli 6 numara isteyen Mourinho’nun ısrarı üzerine Burnley’in yıldızı Sander Berge için temaslarını hızlandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Berge’yi istiyorum! Jose Mourinho Norveçli oyuncunun alınması için yönetime baskı kuruyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Bu bölge için birçok yıldız futbolcuyla temaslarını sürdüren Sarı- Lacivertliler, Burnley'in Norveçli 6 numarası Sander Berge için temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahaya uzun boylu, fizikli bir oyuncu istiyor. Bu yüzden de orta saha transferi için 1 numaralı aday Berge. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2023 yılından beri Burnley'de top koşturan yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz sonuçlanması beklenirken, 1.95 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi... 13.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Burnley ile geçen sezon 40 resmi maça çıkan defansif orta saha, 2 gol ve 2 asistle mücadele etti. 46 kez Norveç Milli Takım formasını giyen Berge, 1 kez fileleri havalandırmayı bildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA