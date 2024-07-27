Berge’yi istiyorum! Jose Mourinho Norveçli oyuncunun alınması için yönetime baskı kuruyor

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Bu bölge için birçok yıldız futbolcuyla temaslarını sürdüren Sarı- Lacivertliler, Burnley'in Norveçli 6 numarası Sander Berge için temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahaya uzun boylu, fizikli bir oyuncu istiyor. Bu yüzden de orta saha transferi için 1 numaralı aday Berge. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2023 yılından beri Burnley'de top koşturan yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz sonuçlanması beklenirken, 1.95 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi... 13.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Burnley ile geçen sezon 40 resmi maça çıkan defansif orta saha, 2 gol ve 2 asistle mücadele etti. 46 kez Norveç Milli Takım formasını giyen Berge, 1 kez fileleri havalandırmayı bildi.