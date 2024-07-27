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Avustralyalı hokey oyuncusu Matt Dawson parmağını feda etti

Antrenmanda parmağını kıran Avustralyalı hokey oyuncusu Matt Dawson, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışabilmek için sağ el yüzük parmağının üst kısmını kestirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Avustralyalı hokey oyuncusu Matt Dawson parmağını feda etti

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Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, Paris Olimpiyatları'nda yer alabilmek için sıra dışı bir karar aldı ve parmağının bir kısmını kestirdi. Dawson, iki hafta önce Perth'teki antrenmanda sağ el parmağını kötü bir şekilde kırdı ve doktorlar, tam iyileşmenin aylar süreceğini belirtti. 30 yaşındaki sporcu, üçüncü olimpiyatlarına katılma hayaline kavuşmak için parmağını boğumdan yukarı doğru kestirerek hem takım arkadaşlarını hem de antrenörünü şaşkına çevirdi. Dawson konuya ilişkin, "Kariyerimin sonuna yaklaştığımı biliyorum ve bu benim son olimpiyatım olabilir. Hala en iyi performansımı sergileyebileceğimi hissediyorsam, yapmam gereken buydu. Ödemem gereken bedel parmağımın üst kısmını kestirmekse, bunu yaparım" ifadelerini kullandı.

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