Okan Buruk: Mourinho için sabırsızım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj verdi. Jose Mourinho ile yaşayacakları rekabet için Buruk, "2024 inanılmazdı. 102 puan toplayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğumuzu kazandık. Arkamızdaki Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Şimdi de tanışmak için sabırsızlandığım bir rakip olan Mourinho'yu açıkladılar. Böyle karakterler futbolumuz için iyidir, oyuncuları Türkiye'ye gelmeye teşvik eder ve rekabeti artırır" dedi. Ayrıca Buruk, Avrupa ekiplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz'ın yükselişinin sürecini ve ilerleyen yıllarda İtalya'da teknik direktörlük yapabileceğini söyledi.

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