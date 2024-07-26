PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk: Mourinho için sabırsızım

İtalyan basınına röportaj veren Okan Buruk, “2024 inanılmazdı. Bu sene de Jose Mourinho ile rekabet edeceğiz. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Okan Buruk: Mourinho için sabırsızım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj verdi. Jose Mourinho ile yaşayacakları rekabet için Buruk, "2024 inanılmazdı. 102 puan toplayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğumuzu kazandık. Arkamızdaki Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Şimdi de tanışmak için sabırsızlandığım bir rakip olan Mourinho'yu açıkladılar. Böyle karakterler futbolumuz için iyidir, oyuncuları Türkiye'ye gelmeye teşvik eder ve rekabeti artırır" dedi. Ayrıca Buruk, Avrupa ekiplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz'ın yükselişinin sürecini ve ilerleyen yıllarda İtalya'da teknik direktörlük yapabileceğini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Seçil Erzan davasında çarpıcı ifade! Paraların adresini söyledi! Eski sevgiliyi işaret etti
Mersin ve Ağrı’dan sonra şimdi de İstanbul’da terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandil’den mi aldı?
Türk Telekom
6.1 milyon zam farkı: İlk ödeme bugün memur emeklilerine! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak? Neler yatırılacak?
Fırtına fişi çekti | Spor yazarları Ruzomberok maçını değerlendirdi: Yeni transfere övgü dolu sözler! O iki oyuncu için çarpıcı yorum: Vasat kaldılar
Askerden dönene iş ya da maaş: Neler gerekiyor? Kışlada yatırılır mı? İşte bu iki imkandan yararlanmanın yolları...
HAVA DURUMU I Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ilde sağanak yağış etkili olacak
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da Netanyahu ile bir araya geldi! Kirli planı ABD basını yazdı: Zora düştü Amerika’ya koştu
5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jetski bulundu! İstanbul Valiliğinden flaş açıklama
SON DAKİKA