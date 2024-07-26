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En-Nesyri'den rekor imza!

F.Bahçe’nin yeni golcüsü En-Nesyri dün 5 yıllık imzayı attı. 19.5 milyon Euro’luk bonservisle Süper Lig rekoru kırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
En-Nesyri’den rekor imza!

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F.Bahçe, Sevilla'dan transfer ettiği Faslı golcü Youssef En- Nesyri için dün imza töreni düzenledi. Sarı-Lacivertli kulüp, En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı. Açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon Euro ödeneceği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti. 27 yaşında Faslı golcünün, Sarı-Lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Dün sağlık kontrollerinden geçen ve 19 numarayı giyecek olan Faslı yıldız, "Takımda rekabet olacak. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır" dedi.

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