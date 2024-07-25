Wesley için umut ışığı!

Fenerbahçe, Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Wesley için ısrarını sürdürüyor. Transfer görüşmeleri devam ederken Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek bir gelişme yaşandı. Brezilya kulübü borç batağında. Banka hesapları da blokeli. Corinthians, Wesley'i satarak finansal anlamda rahatlamak istiyor. Bunun için de Fenerbahçe'nin teklifi onlara cazip gelebilir. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu için son bir hamle daha yapılacağı ve transferin bitirilmeye çalışılacağı iddia edildi.

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