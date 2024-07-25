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Umut kramponları astı

Kariyerinde Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Sarıyer'de oynayan 41 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bulut aktif futbol kariyerini noktaladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Umut kramponları astı

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Kariyerinde Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Sarıyer'de oynayan 41 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bulut aktif futbol kariyerini noktaladı.

TOLGA İÇİN DE TEKLİF VERECEKLER
Ankaragücü Sportif Direktörü Seyit İçgül açıklamalarda bulundu. İçgül, "Efkan Bekiroğlu'nu isteyen takımlar Tolga Ciğerci için de teklif vermek zorunda. Yoksa kimse kapımızı çalmasın" şeklinde konuştu.

EFELER'DE ÇAKIR DÖNEMİ
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Umut Çakır oldu. Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nde 1 galibiyet, 15 yenilgiyle 16 takım arasında sonuncu oldu.

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