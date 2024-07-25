TFF 1. Lig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi

2024-2025 sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek. Ligin ilk hafta maç programı şöyle: Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK, MKE AnkaragücüŞanlıurfaspor, İstanbulspor- Manisa FK, Karagümrük- Amed Sportif Faaliyetler, Teksüt Bandırmaspor- Erzurumspor FK, Sakaryaspor-Keçiörengücü, Kocaelispor-Gençlerbirliği, Adanaspor-Esenler Erokspor, Y.Malatyaspor-Pendikspor.