Özel adama özel kadro

Sezona Lugano galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de her şey yolunda gidiyor. Transferde önemli isimlere imza attıran Sarı-Lacivertliler, yapacağı diğer hamleler için de çalışmalarını sürdürüyor. Önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun transferdeki istekleri geri çevrilmiyor. Sarı-Lacivertliler, 251 milyon Euro'luk takım değeriyle Süper Lig tarihinin en değerli kadrosunu oluşturdu.

DEĞERİ DAHA DA ARTACAK

'Special One' lakaplı Mourinho'nun eline bol yıldızlı bir kadro veren yönetimin tek isteği ise yeni sezonda kupalar kazanmak. Bu sezon Levent Mercan için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, Oğuz Aydın için Alanyaspor'a 6 milyon Euro ödedi. Allan Saint-Maximin'i ise 8 milyon Euro'ya kiraladı. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün bonservisi için ise Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro ödedi. Son olarak Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni eklemelerde olacak. Kadroya katılacak isimlerle birlikte Fenerbahçe'nin takım değerinin daha da artması bekleniyor.

MOURINHO MANŞETLERDE

Lugano maçından sonra dünya medyası Mourinho'yu manşetlere taşıdı. The Sun, "Aşağılanmayı Dzeko önledi" başlığını kullandı. La Gazette dello Sport, "Dzeko'nun hat-tricki Mourinho'yu mutlu etti" yorumunda bulundu. Corriere dello Sport, "Mourinho'nun F.Bahçesi Dzeko'nun şovuyla kazandı" manşetini attı.